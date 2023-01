Auto-inbreker op heterdaad betrapt in Tilburg

Een getuige zag de man aan de Enschotsestraat in een geparkeerde auto rommelen en waarschuwde de politie. Agenten reden van twee zijdes de straat in en konden de man die net wegfietste, klemrijden en in de boeien slaan.

De eigenaar van de auto deed aangifte, maar kon zich niet herinneren of hij het voertuig had afgesloten. De auto had geen braaksporen. De eigenaar miste een bankbiljet van tien euro dat bij de verdachte in beslag is genomen. Ook had hij een slijptol en een doosje met hennep bij zich, wat in beslag is genomen.