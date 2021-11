Auto klemgereden door onopvallende politiewagens op A58: agent gewond, bestuurder aangehouden

Margreet zou verlost worden van hersentu­mor, maar operatie werd afgeblazen wegens beddente­kort: ‘Wie geef je voorrang?’

TILBURG - Verpleegkundige Margreet Dollevoet zou donderdag verlost worden van de hersentumor in haar hoofd. Maar de operatie in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis werd op het allerlaatste moment afgeblazen. Er was - vanwege corona - geen IC-bed voor haar beschikbaar.

19 november