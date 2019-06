Auto met vier inzittenden over de kop bij crash op A58 bij Tilburg

Kate Tempest laat haar storm woeden, dwars door onderbre­kin­gen heen

16:13 HILVARENBEEK - Ze is niet opvallend klein of groot, en heeft een uitstraling en voorkomen dat men in haar moedertaal als ‘unassuming’ zou omschrijven. Zodra ze echter haar mond opendoet, en met haar dramatisch geladen voordracht laat horen hoe behendig ze in die taal is, staat er in Kate Tempest in persoonlijkheid waar je niet omheen kan.