Auto ondersteboven in weiland in Dongen nadat bestuurder botst op verkeersheuvel

Met een koude duik het Pinkster­week­end in bij strandbad De Rauwbraken

17:42 BERKEL-ENSCHOT - Strandbad De Rauwbraken in Berkel-Enschot opende weer de poort om gasten te verwelkomen. Wellicht tegen beter weten in, want de weersvoorspelling gaf geen hoop op veel bezoekers.