Auto over de kop op A58 bij Moergestel

Maaltijdbe­zor­ger gewond bij aanrijding door auto in Tilburg

20 oktober TILBURG - Een maaltijdbezorger is zondagmiddag rond 16.30 uur gewond geraakt toen hij op zijn scooter werd aangereden door een auto in Tilburg. Dat gebeurde op de kruising Langendijk met de Deilstraat in de Reeshof.