Auto raakt in de slip en belandt in sloot in Dongen, jongeman in ziekenhuis

Totaal gerenoveer­de staf weer compleet: Willem II presen­teert nieuwe ‘performan­ce coach’

Een kleine twee weken voor de start van de voorbereiding is de technische staf van Willem II weer compleet. Nils Thörner (32) is de opvolger van de vertrokken fysiektrainer Chima Onyeike en komt over van Almere City FC. De nieuwe ‘performance coach’ heeft een contract tot medio 2024 ondertekend.

20:05