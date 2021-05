Auto ramt andere geparkeerde auto's en vliegt over de kop in Dongen

Familiebe­drijf Van Eerd doet er een vestiging bij, ‘terug Tilburg in’

29 april TILBURG - Even vooruitspoelen naar najaar 2022. Op wat nu nog (en al lang) een groot braakliggend terrein is tussen de Ringbaan Noord en het Wilhelminakanaal staat dan een splinternieuw productiebedrijf. Wat ze daar maken? Verpakkingen voor medicijnen. Huh? Dat deed in Tilburg toch Van Eerd al? Precies. En het is ook dát bedrijf dat zich opmaakt voor die nieuwbouw.