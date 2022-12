Auto ramt benzinepomp in Kaatsheuvel, bestuurder uit Gilze (37) onder invloed van cocaïne aangehouden

Ongelukkig verkeers­bord voor zebrapad in Tilburg Reeshof leidt tot hilariteit

TILBURG - Op sociale media is hilariteit ontstaan over een verkeersbord voor een zebrapad in Tilburg Reeshof. Voetgangers krijgen op een zebrapad voorrang, terwijl het verkeersbord aangaf dat zij het verkeer juist voorrang moeten verlenen. Dit leidde tot een verwarrende verkeerssituatie.

