Auto ramt vangrail op A58 bij Tilburg en veroorzaakt file

Voiceless protest tegen misstanden in Bio-industrie in Tilburg

15:53 TILBURG - Stil en vredig was de demonstratie zaterdagmiddag op het Pieter Vreedeplein in hartje Tilburg van Cube of Truth. Met masker en sommigen met capuchon werd stilzwijgend aandacht gevraagd voor de misstanden in de bio-industrie.