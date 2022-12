Auto rijdt achteruit tegen woning in Kaatsheuvel: veel schade aan huis en voertuig en lantaarnpaal omver

Slachtof­fer ernstig ongeluk Tilburg moest opnieuw leren lopen, doorrijder nog altijd spoorloos

TILBURG - De bestuurder die op 25 juli dit jaar een 47-jarige Tilburgse aanreed, is nog altijd spoorloos. Bij het ongeluk liep het slachtoffer onder meer een zware hersenschudding, een scheur in het bekken en schade aan nek- en rugwervels op. Ze is volledig afgekeurd en moet nog één tot anderhalf jaar revalideren.

20 december