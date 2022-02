Auto rijdt honderden meters over fietspad in Tilburg en botst op fietser

Hilvaren­beek baalt van wegversmal­ling en sleept buurgemeen­te Reusel-De Mierden voor de rechter

HILVARENBEEK/REUSEL-DE MIERDEN - De gemeente Hilvarenbeek sleept buurgemeente Reusel -De Mierden voor de rechter vanwege het versmallen van de Prins Hendriklaan. Die weg is niet eens in eigendom of in beheer van een van de twee gemeenten, maar is nu wel inzet van een geschil.

4 februari