Auto rijdt opzettelijk in op BOA in Diessen, verdachte op de vlucht

Komen álle gedode Joodse Tilburgers ‘terug thuis’? Organisa­tie herdenking zet sprint in

12 augustus TILBURG - Komen alle 140 Joodse Tilburgers die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en omgebracht symbolisch terug thuis in hun stad? De organisatie van een herdenkingsritueel in het Spoorpark op vrijdag 3 september hoopt van wel. Ze zet een sprint in om het waar te maken.