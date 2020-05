Auto's hardwerkende ziekenhuis-medewerkers leeggeroofd: dieven stalen eerst kentekenplaten om eigen auto te coveren

Brabant krijgt nieuwe pilot met verplaats­ba­re flitspalen

20:17 TILBURG - Het Openbaar Ministerie start komende maand een nieuwe pilot met verplaatsbare flitspalen in Noord-Brabant. Dit is een vervolg op de pilot van vorig jaar waar het in Limburg en Groningen werd getest. Het aantal overtredingen daalde volgens het OM significant op die locaties.