Auto's inzegenen in Alphen ‘kan in ieder geval geen kwaad’

Diaken Fennema van de gloednieuwe fusie-parochie Sint Jan de Doper had voor elke gast een kort gebed. En daarna natuurlijk de onvermijdelijke zegening uit het wijwatervat. Henk Cornelissen is aktief in het buurtschap en zet zich in voor het behoud van de verschillende kapellen in Alphen: “we doen dit nu alweer voor de 18e keer. We verwachten ook dit jaar weer ruim 100 motoren en auto’s. Het is een leuke traditie voor de mensen en het spekt ook onze kas door de vrijwillige bijdragen.”