Auto slaat over de kop bij aanrijding in Tilburg

Al mocht de omstreden eik alsnog om, dan nóg willen Moniek en Joris Duijsters 'm niet meer kwijt

GOIRLE - De zwaarbevochten eik had inmiddels een mooi plekje op hun nieuwe terras, toch stapten Joris en Moniek Duijsters in Goirle naar de Raad van State om een kapvergunning. ,,Het is een kwestie van principe. Ik neem niet zomaar genoegen met antwoorden waar niet over is nagedacht.”

29 december