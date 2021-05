Auto spint op N261 Loon op Zand en botst met vrachtwagen, weg tijdelijk dicht

Drugsdea­ler aangehou­den in Tilburg, xtc en cocaïne in beslag genomen

2 mei TILBURG - In Tilburg is zaterdagavond een vermoedelijke drugsdealer aangehouden. De bewoner van de Bloemfonteinstraat had thuis tientallen xtc-pillen en een hoeveelheid cocaïne liggen. Dat is in beslag genomen. Hij werd op heterdaad betrapt tijdens een zogenaamde ‘overdracht’, meldt de politie.