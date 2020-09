Auto te water in Dongen, slachtoffer uit auto bevrijd door brandweer

Progrès Niederkorn - Willem II te zien bij RTL

10 september De Europese wedstrijd van Willem II tegen Progrès Niederkorn is volgende week rechtstreeks te volgen op RTL7. De Tilburgse club en de zendgemachtigde bereikten overeenstemming over de uitzendrechten. Het duel in Luxemburg begint om 18.30 uur. De uitzending is vanaf 18.00 uur.