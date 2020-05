Auto uitgebrand in Tilburg, politie vermoedt brandstichting

Anytime Fitness in Hilvaren­beek toch open na ruzie met buurman... in een trailer

24 mei HILVARENBEEK - Sportschooleigenaren Wouter en Jennifer van Waes waren dolblij dat er eindelijk een einde was gekomen aan de bijna drie jaar lange juridische strijd met buurman Jan Mooren. In februari konden ze na lang wachten Anytime Fitness openen aan de Hilverstraat. Dat geluk was helaas van korte duur, want door de coronacrisis moesten ze na een maand al weer dicht.