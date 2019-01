Auto uitgebrand op industrieterrein Tilburg, politie onderzoekt oorzaak brandstichting

Voortvluch­ti­ge crimineel uit Tilburg opgepakt in kappers­stoel

15:00 TILBURG - De 24-jarige Tilburger die sinds tien dagen gezocht werd vanwege een gewapende woningoverval aan de Baden Powelllaan in Tilburg is gearresteerd. Agenten in burger konden hem oppakken in een kapperszaak. De crimineel zat net klaar om geknipt te worden.