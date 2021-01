Auto van Tonnie (78) vernield tijdens de Tilburgse rellen, maar door crowdfunding is een nieuwe in zicht

Boze burgemees­ter Tilburg bekijkt schade: ‘Rellen zijn totale minachting voor mensen die al maanden in de frontlinie vechten’

25 januari TILBURG/BREDA - Burgemeester Theo Weterings van Tilburg noemt het ‘volstrekt verwerpelijk’ wat de afgelopen avond in zijn stad, maar ook in Breda en Oosterhout is gebeurd. ,,Winkels van ondernemers die het al zo moeilijk hebben in deze tijd zijn vernield.”