Auto vermoedelijk aangestoken in Tilburg op klaarlichte dag

LocHal: niet Gebouw van het Jaar, wél de publieks­prijs: ontzettend trots!

18:41 TILBURG - De LocHal in Tilburg is niet het Beste Gebouw van 2019, maar wél de winnaar van de publieksprijs van deze jaarlijkse wedstrijd. Ook in de categorie Leefbaarheid & Sociale Cohesie ging 'de huiskamer van Tilburg’ met de prijs aan de haal.