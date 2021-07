Auto verwoest door vlammenzee in Moergestel

‘Eindelijk kunnen we nu pensioen opbouwen’

2 juli BOXTEL - Werknemers die niet zelfstandig een minimumloon kunnen verdienen hebben na jaren soebatten nu toch een eigen CAO gekregen. De WSD in Boxtel, Weener XL in Den Bosch, Diamant in Tilburg en IBN in Oss en Uden/Veghel zijn er blij mee.