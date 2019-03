Auto vliegt in brand tijdens klussen in Tilburg

NL Doet in De Clossen­borch Hilvaren­beek: nagels lakken en wafels bakken

11:21 HILVARENBEEK - Een verwenmiddag door vrijwilligers in De Clossenborch in Hilvarenbeek. Dat was een van de bijna 9000 klussen in NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland die afgelopen vrijdag en zaterdag plaatsvond.