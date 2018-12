Auto vliegt in brand tijdens rijden, winkelpand in Tilburg beschadigd

Zolang de daklozenop­vang niet op orde is, houdt het helemaal niet op

6:15 Het is al lang winterjassenweer, maar toch lag hij in een tentje aan de oever van De Zandmeren in Kerkdriel toen het water kwam. Een paar uur later overleed hij aan de gevolgen van onderkoeling. Een Poolse man, 41 jaar pas. Vijf kinderen moeten hun vader voor altijd missen.