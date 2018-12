Auto vliegt uit de bocht van afrit A58 Tilburg, een inzittende raakt gewond en moet naar het ziekenhuis

Oskar brak een ruggenwer­vel op EK Tractorpul­ling, maar is alweer in voorberei­ding op volgend seizoen

18:00 ALPHEN - ,,Ik had een goede start.” Oskar van der Vinne weet het nog precies na te vertellen, zijn deelname aan het EK Tractorpulling in Alphen in september. Na de goede start ging het namelijk behoorlijk mis: zijn voertuig raakte uit balans en sloeg over de kop, waardoor de 45-jarige inwoner van Dronten een ruggenwervel brak.