Autodief uit Tilburg na maand aangehouden: ook zijn fiets blijkt gestolen

Video/ Update Voorraad Grass Company in Tilburg vernietigd: ‘Maar deze regels slaan nergens op’

16 november TILBURG - De externe handelsvoorraad van coffeeshop The Grass Company die gemeente en politie aantroffen in de Kooikerstraat in Tilburg bedroeg in totaal 300 kilo. Dat maakt de gemeente zaterdag bekend.