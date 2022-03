Automobilist (22) mogelijk onder invloed van drugs bij botsing in Tilburg

Derde klasse B ZIGO draait 1-3 achter­stand om, maar speelt alsnog gelijk in spektakel­stuk tegen TGG

Na een klein uur leek ZIGO de handdoek in de ring te kunnen gooien. Een 1-3 achterstand en TGG had al een penalty gemist. Maar de wedstrijd kantelde na een rode kaart voor de bezoekers en ZIGO maakte de comeback compleet. In de blessuretijd kwam TGG alsnog op gelijke hoogte via een penalty.

6 maart