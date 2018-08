Automobilist die Levy van Schie doodreed op Ringbaan-Zuid op vrije voeten gesteld

TILBURG - De 22-jarige automobilist die in de avond van woensdag 25 juli Levy van Schie doodreed op de Ringbaan-Zuid in Tilburg is weer op vrije voeten. De politie heeft hem na verhoor vrijgelaten. De toedracht van het tragische ongeluk is nog onduidelijk. Het onderzoek is volgens een politiewoordvoerder nog in volle gang.