Automobilist gaat er vandoor na aanrijding met scooterrijder op Ringbaan-Oost in Tilburg

Bewoner van Goirlese zorginstel­ling besmet met coronavi­rus

16:31 GOIRLE - Een inwoner van de gemeente Goirle is positief getest op het coronavirus. Het betreft een bewoner van een zorginstelling. De persoon is opgenomen in het ziekenhuis. De GGD brengt de contacten van de patiënt in kaart.