Automobilist gewond door ongeluk in Tilburg

UPDATE Ook streep door Karnaval Festival in Moergestel: begrip en frustratie onder 12.500 bezoekers

23 februari MOERGESTEL - Karnaval Festival, ‘het grootste hardstyle karnavalsfeest’, gaat zondag in Moergestel niet door. Dat heeft de organisatie na overleg met de veiligheidsinstanties zondagmiddag besloten. Er werden 12.500 bezoekers verwacht op het uitverkochte feest, dat het grootste is in de regio.