Automobilist gewond nadat hij van de weg slipt in Tilburg

Geen raadsbreed akkoord in Loon op Zand, CDA en Pro3 in oppositie

22:27 KAATSHEUVEL - Voor het nieuwe bestuursakkoord in de gemeente Loon op Zand is geen raadsbrede steun. Hoewel overwegend positief over de inhoud van het programma wilden CDA en Pro3 er hun handtekening toch niet onder zetten.