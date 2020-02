Automobilist lichtgewond door ongeluk in Tilburg

Cindy (24) uit Tilburg met Chinese roots zwaar mishandeld: vroeg jongens te stoppen met zingen Coronavi­rus-lied

17:46 TILBURG - Cindy (24) uit Tilburg is zaterdagavond mishandeld door een groep die het Coronavirus-lied van Radio 10 zong om haar te treiteren. De Tilburgse, met Chinese roots, vroeg in de lift van haar studentenflat aan de groep of ze wilden stoppen met zingen, waarop ze zwaar werd mishandeld.