Automobilist met nepvuurwapen in auto bekeurd in Loon op Zand

VIDEO ‘Niets is zo eenzaam als een coronacafé’, zingt de Taxi Naar Poppel vanuit Moergestel

7:46 MOERGESTEL - Bobbejaan Schoepen zong ooit zijn dieptrieste lied ‘Café zonder bier’, maar in Moergestel gaan ze daar in droefheid overheen: ‘Niets is zo eenzaam als een coronacafé'.