Automobilist over de kop in Udenhout, lichtgewond naar ziekenhuis

PGB is de grootste in Oisterwijk, maar grote winnaar is de VVD die van 4 naar 6 gemeente­raads­ze­tels stijgt

19 november OISTERWIJK/HAAREN - Partij Gemeente Belangen (PGB) heeft het meest aantal stemmen gekregen in Oisterwijk. Daarmee mogen ze 6 zetels in gaan nemen in de gemeenteraad vanaf januari. Grote winnaar van de herverdelingsverkiezingen is de VVD. Die krijgt ook 6 zetels en had er 4. Nieuwkomer D66 krijgt 2 zetels en de andere nieuwkomer lijkt niet voorbij de kiesdrempel te komen. WIJ! van Stefanie Vulders komt niet in de raad.