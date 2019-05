Automobilist ramt voorgevel woning in Rijen

VIDEO Op je trouwdag samen op de middenstip van Willem II: ‘Hopen op het mooiste weekend van mijn leven’

13:18 TILBURG - De middenstip in het Willem II stadion was vrijdagmorgen niet het decor van een aftrap. Nee, het was even het decor voor Michelle van Bommel (27) en Nicky de Man (29) uit Oisterwijk. Op hun trouwdag beleefden ze er samen met de familieleden hun ‘eerste ontmoeting’.