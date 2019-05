Automobilist richt ravage aan met botsing met plattegrondbord in Oisterwijk en slaat op de vlucht

Eerste resultaat Vertrou­wens­ex­pe­ri­ment bijstand Tilburg: vertrouwen zorgt voor gezondheid en geluk

19:06 TILBURG - Minder regels en meer vrijheid in de bijstand. Dat is de gedachte achter het Tilburgs Vertrouwensexperiment, een onderzoek naar het verbeteren van de strenge en onpersoonlijke Participatiewet. Wat gebeurt er als je mensen in de bijstand de ruimte en het vertrouwen geeft om hun eigen leven in te richten?