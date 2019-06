Automobilist rijdt door na aanrijden vrouw in scootmobiel in Goirle

GOIRLE - Een vrouw in een scootmobiel is zondagmiddag aangereden door een automobilist in Goirle. De bestuurder reed daarna door, zonder zich over het slachtoffer te ontfermen. De vrouw is naar het ziekenhuis vervoerd. De politie is direct een onderzoek gestart.