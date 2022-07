Automobilist rijdt door na botsing met fietsster in Oisterwijk

Eilandje van geluk in sporthal vol vluchtelin­gen­leed: ‘We krijgen een huis’

LOON OP ZAND - De familie Razzouk uit Syrië barst bijna uit elkaar van geluk. Dinsdagavond kregen ze in de noodopvang in Loon op Zand te horen dat ze een huis krijgen in Hoorn. ,,Volgende week", grijnst vader Esmaeil. ,,Dan onderteken ik het contract.”

29 juni