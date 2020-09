Automobilist rijdt met lekke band door Tilburg waarna auto in brand vliegt en volledig afbrandt

Hoe wc-papier met pakken tegelijk de supermarkt uitvloog: ‘Ook rationele mensen gingen hamsteren’

9 september TILBURG - In de Hooggaatie, met weidse blik over de stad, praat het Brabants Dagblad deze week met stad- en streekgenoten over de invloed van corona op hun leven. Met in deze laatste aflevering supermarktmanager Frank van Eijck van Coop, waar het wekenlang alle hens aan dek was.