Automobilist scheurt met 160 kilometer per uur over 80 kilometerweg in Tilburg: rijbewijs kwijt

Basisscho­len mogen maandag weer open: Leraren willen wel, maar er is ook twijfel

2 februari TILBURG - De basisscholen mogen maandag weer open, en daar wordt ook in Tilburg hard aan gewerkt. Maar de twijfels onder medewerkers is ook groot, na de besmettingen in Lansingerland en het OMT-advies. ,,Het allerbelangrijkste is dat dit veilig gebeurt."