Automobilist verliest macht over het stuur en botst tegen boom in Rijen

Frustratie België over winkelende Nederlan­ders, grote drukte in Antwerpen

BREDA - De toestroom van Nederlanders die vanwege de lockdown in eigen land gaan winkelen of dineren in België, leidt daar tot geërgerde reacties. Gouverneur van Antwerpen Cathy Berx noemde het in radioprogramma De Wereld Vandaag niet erg sociaal, solidair of verstandig dat Nederlanders oproepen negeren om weg te blijven.

28 december