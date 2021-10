Automobilist vliegt met wagen uit de bocht en slaat over de kop in Tilburg

Tilburgse krabt, scheldt en schreeuwt agenten uit haar huis: ‘Het was niet mijn beste avond’

20 oktober TILBURG/BREDA - In niets lijkt de 24-jarige Y.Z. op de vrouw die de politie aantrof in een Tilburgs appartement in juni dit jaar. Toen schold ze de vijf agenten uit voor kankerlijers, kankerhoer en probeerde ze zich krabbend los te wurmen toen ze werd aangehouden. In de rechtszaal in Breda is niets over van die agressieve houding. ,,Dit is niet wie ik als persoon ben. Het is niet mijn beste avond geweest.”