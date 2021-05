Automobilist zwaargewond bij botsing tegen boom in Tilburg

VIDEO Politie ontdekt verstopt mdma-lab bij een loods in Tilburg, eigenaar aangehou­den

1 mei TILBURG - De politie heeft vrijdagavond een mdma-lab aangetroffen bij een loods aan de Schoorweg, een buitengebied tussen Tilburg en Gilze. De eigenaar van de loods, een Tilburger, is aangehouden. Het lab was verstopt in een verborgen ruimte.