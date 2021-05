Automobiliste aangehouden nadat ze politieagent schopt en blaastest weigert na ongeluk in Tilburg

video Freek Heerkens schuldbe­wust: ‘Ons strijdplan werkte tegen PSV, tot ik die fout maakte..’

9 mei Freek Heerkens vond niet dat Willem II zich willoos naar de slachtbank liet voeren tegen PSV zondagmiddag. ,,Ik heb wel strijd gezien. We hadden een bepaald strijdplan en dat werkte best goed, maar dan moet PSV niet op voorsprong komen. En dat gebeurde door een fout van mij. Ik had de bal sneller af moeten spelen.”