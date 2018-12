Automobiliste raakte gewond na botsing tegen boom in Tilburg

update Brand bij Amarant aan Bredaseweg in Tilburg: pand ontruimd, schade is groot

10:31 TILBURG - De brandweer is donderdagochtend rond 09.15 uur uitgerukt naar een brand aan de Bredaseweg in Tilburg. De brand woedde kort maar fel in het hoofdgebouw op het terrein van het Hooge Veer, een locatie van zorggroep Amarant. Het sein 'brand meester’ werd even na 09.30 uur gegeven. Niemand raakte gewond. Dat meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.