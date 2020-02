Autoriteiten proberen rust uit te stralen: een uitdaging in een land vol coronavragen

Dat hele coronavirus, we kennen het pas net. Je ziet het niet, je ruikt het niet, en bovendien: hoe weet je nu wanneer je ‘het’ hebt of gewoon een griepje? Wie zegt dat de 56-jarige man uit Loon op Zand die de eerste coronapatiënt van Nederland werd, niet tóch een beetje ziekig was toen hij carnaval vierde in zijn eigen dorp en in Tilburg? Waarom mogen zijn vrouw en kinderen gewoon de straat op, terwijl de kans toch echt aanwezig is dat zij door hun man dan wel vader zijn besmet? En waarom hebben de directe buren van de man nog geen belletje van de GGD gehad, om te checken of er met hen niets aan de hand is?