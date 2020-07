‘AvanG-huisje’ staat te verkrotten, maar dat lijkt ze in Moergestel koud te laten

Eigenaar is de Vughtse woningcorporatie Charlotte van Beuningen ( voorheen Woonwijze ). ,,We overwegen deze locatie te verkopen”, meldt vastgoedmanager Jos Lambregts.

Maar in die productie heeft het huisje nooit meegedraaid, weet Kees van Gils, de laatste nog in leven zijnde AvanG-directeur. ,,Het werd als huis in de jaren vijftig onbewoonbaar verklaard. Daarna hebben we er de lemen binnenmuren uit gesloopt en er een magazijn van gemaakt. We hadden er wat schoendozen liggen.” Van Kees van Gils hoeft Schoolstraat 4 dan ook niet behouden te blijven.

Ad Wolfs, oud-werknemer van AvanG en chroniqueur van de Moergestelse schoenindustrie , denkt er net zo over. ,,Het past niet meer in het straatbeeld”, doelt Wolfs op appartementencomplex Moers Midden waarvoor de AvanG-fabriek moest wijken . Het was in 2001 dat Van Bommel de erfvijand opslokte: een industriële revolutie in Moergestel ( zie archiefartikel hieronder ).

Orthopedisch schoeisel

Het object is een resterend onderdeel van een historisch ensemble in deze straat en is waardevol op grond van de vorm, details en geschiedenis.

AvanG zag Van Bommel aan zich voorbijracen

Brabants Dagblad, 2 mei 2001

door Tom Tacken

Van Gils had de beste schoen en Van Bommel had de beste schoen.

Zo simpel lag dat de hele vorige eeuw in Moergestel, een dorp van schoenmakers verdeeld over twee families die niet voor elkaar onderdeden. De dorpsgemeenschap was gemodelleerd naar haar fabrikanten. Een Oerlemans of een Van de Wouw zat al gauw bij Van Gils. Een Van Gisbergen of een Van Esch hoorde bij Van Bommel.

Aan overstappen hoefde je als arbeider niet te denken: aan de top was afgesproken van elkaar geen mensen over te nemen. Die gentleman’s agreement is gisteren feitelijk komen te vervallen: Van Gils en Van Bommel zijn voortaan één.

Volledig scherm Het gezin van Antonie van Gils in 1916 Vlnr staand Jan, Louis, Kees, Toon, Cor en Jo. Zittend Toon senior en zijn vrouw Cornelia Roozen © Archief Ad Wolfs Adr. Zn.

Jazeker, schoenfabriek Weduwe J.P. van Bommel BV neemt te Moergestel schoenfabriek AvanG BV over. ‘Kan niet waar zijn’, reageert Ad Wolfs, chroniqueur en collectioneur van de Moergestelse schoenindustrie, op dat nieuws. Van zijn verzameling richtte Van Bommel een bedrijfsmuseum in en laatst nog kwam ook Van Gils bij hem langs voor iets soortgelijks. ‘Bestaat niet: die twee samen’, houdt Wolfs nog even vol. Maar het is wél zo.

Lurkend aan een pijpje

Het is geen entree die je je voorstelt bij de hoogwaardige kwaliteitsschoen waarvoor de naam AvanG staat. Het zijn oude tijden die het bedrijfshalletje uitstraalt. Het portret van oprichter Antonie van Gils (1840-1934), tevreden lurkend aan een pijpje, hangt ingelijst boven het bedrijfsmotto: ‘Maak de schoen met de gedachte dat hij voor eeuwig is’.

Volledig scherm Eind 2001 werden de laatste schoenen ingepakt bij schoenfabriek Avang aan de Schoolstraat in Moergestel.

Lang niet zo vrolijk als dat van de oude Antonie staat vandaag het gezicht van kleinzoon Ad van Gils (66). ‘Ik ben niet van steen’, antwoordt hij op de vraag of het hem wat doet: zijn rijke familiehistorie in het album van Van Bommel te zien verdwijnen. Maar ze hebben die emotie ondergeschikt gemaakt aan het belang van hun werknemers, benadrukt Ad van Gils.

Hij blijkt nog altijd het woord te voeren namens het bedrijf, waaruit hij zich toch als directeur samen met neef Kees twee jaar geleden terugtrok. De jongere broers Jan en Antoon, neven van Ad en Kees, gingen het bedrijf leiden om nu al de pijp aan Maarten te geven. ‘Ze hebben geen opvolgers’, verklaart Ad.

Buiten op straat geeft een AvanG-werknemer anoniem zíjn lezing: ‘Ad en Kees willen gewoon geld zien.’ Ooit was Van Gils de grootste van de twee, maar Van Bommel had een nóg beter antwoord op de zware concurrentie die vooral uit Italië kwam.

Volledig scherm Personeel van AvanG, schoenfabriek te Moergestel, in de jaren zeventig. © Collectie Ad Wolfs Adr. zn.

‘Een hoogwaardige kwaliteitsschoen verkoopt zichzelf’, is tot vandaag het credo van Ad van Gils gebleven. Hij heeft ook wel recht van spreken: van de AvanG-mocassin werd zes jaar geleden al de miljoenste verkocht.

Maar bij Van Bommel hadden marketing en pr toch echt meer om het lijf. Onder leiding van de joyeuze Frans van Bommel ging het aan de Oisterwijkseweg alsmaar crescendo: vorig jaar nog deed hij de hele racestal van Benetton zijn Van Bommel-schoenen aan. Een dergelijk Formule 1-staaltje werd niet gauw opgetekend aan de Schoolstraat, waar de introversie van de Van Gilsen tot een gestage terugtocht leidde.

Dubbeltje boete

AvanG bleef dichter bij de sfeer van het legendarische dubbeltje boete dat zijn hondstrouwe arbeiders decennia lang slikten. Toen een van hen, Toon Klomp, op enig moment toch zijn beklag deed over zijn zoveelste strafdubbeltje, kreeg hij van Jan van Gils als antwoord: ‘Je hebt het zo dikwijls verdiend en niet gekregen dat je je maar niet druk moet maken omdat je het nu gekregen hebt en heel misschien niet verdient.’

Maar dat zijn anekdotes uit het Moergestel van weleer, toen Van Gils en Van Bommel nog apart van elkaar de dienst uitmaakten.

Volledig scherm Schoenfabriek AvanG maakte deze eeuw plaats voor appartementencomplex Moers Midden. © PVE