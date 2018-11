Avec zwelt als de hulk, Tilburgse successtory Veemarktkwartier wordt afgerond

Hij maakt zelf de vergelijking met de hulk. Als die opzwellende groene reus groeit Avec uit de kleren sinds dit creatieve bedrijf in 2015 de overstap maakte van Waalwijk naar hartje Tilburg. Veel sneller dan verwacht is de nieuwbouw in het Veemarktkwartier tot de nok gevuld. ,,De uitstraling hier heeft erg geholpen: we zijn in een keer van servet naar tafellaken gegaan", zegt eigenaar Stefan Lanslots.

Verderop in het creatieve cluster kocht Avec al het voormalige Patronaat aan - nadat Dudok de handdoek er in de ring gooide. Dat Rijksmonument wordt momenteel ingrijpend intern gemoderniseerd. Na de zomer van 2019 kunnen klanten uit de hele wereld er de honderden Avec-producten bekijken: nieuwe kleurboeken, knutselsets, kralen, klei, tape, verf etc.

Volledig scherm Dudok is eerder vertrokken uit het Patronaat. © Beeld Werkt

En nu is ook een derde koop gesloten: de Lobby, het moderne zustergebouw van het Patronaat dat pal ernaast moet verrijzen. Met het oog op toekomstige groei neemt Avec beide onderste verdiepingen af van Van der Weegen. De twee bovenste worden eigendom van Prezent, een conglomeraatje van hightechbedrijven van ondernemer Michel de Vree. ,,Een representatieve, creatieve omgeving, parkeergelegenheid bij de hand", zo verklaart hij de verhuiswens vanaf het Stadshuisplein.

Lanslots barst van de ambitie om het Veemarktkwartier (VMK) daadwerkelijk de beoogde sfeervolle toevoeging te helpen maken aan de Tilburgse binnenstad. Na een voorspoedige start in 2014 stagneerde de VMK-ontwikkeling. maar B en W brengen nu het bestemmingsplan in procedure om het af te ronden. ,,Onderwijl wordt hier een successtory geschreven", zegt de eigenaar van Avec. ,,De vibe trekt steeds meer veelbelovende bedrijven en creatief talent.”

Concollega's die inmiddels floreren in en rond het VMK: Livewall, Datacon, EzCompany, Qlubhouse, Building Blocks en een reeks bedrijfjes in de Plint. Lanslots ziet al voor zich hoe de vele werknemers straks ‘s lunchen op het nieuwe, verhoogde Veemarktpleintje. ,,Dat moet heel levendig worden. We proberen in elk geval te zorgen dat er een grand-café komt. Is het niet elders, dan in de plint van de Lobby.”

Locatie Midi als eerste aan snee

Met het vertrek van Dudok en vooral Theater Midi, met de hun toegestane geluidsproductie, is de weg vrij voor woningbouw. Aan het plein hoopt Van de Ven Bouw en Ontwikkeling rond de zomer de bouw te starten van Pakhuis-West met 45 appartementen (grootte : 50 tot 75 m2; drie van 90). ,,Over verkoop of verhuur, of een mix van beide, moeten we nog beslissen", zegt projectleider Eric Spijkers.

Begin 2019 al kan de bouw van 67 huurappartementen (35 m2) op de Midi-locatie aanvangen. ,,Het is een robuust gebied aan het worden", constateert wethouder Berend de vries (D66, stedelijke ontwikkeling): ,,We gaan het plein en de rest van het openbaar gebied samen met gebruikers vormgeven.”

Volledig scherm De 'fantastische zaal' van het Patronaat is na de zomer van 2019 niet langer beschikbaar voor feesten en evenementen. © BeeldWerkt

Het ontwerp van de Lobby is in handen van Bedaux de Brouwer Architecten dat ook de nieuwbouw tekende van Avec. ,,We sluiten aan bij de monumentaliteit van het beschermd stadsgezicht”, zegt Jacq. de Brouwer. Het Patronaat en de Lobby worden onderling verbonden door iets terug gelegen transparante ‘orangerie’. ,,We hebben nog wel iets op te lossen. De Omgevingscommissie ziet graag een ingetogen gevel, Stefan Lanslots opteert voor een transparant gebouw dat uitkijkt op de kerk en het plein.”

Quote Jammer, want het is een fantas­tisch mooie zaal. Maar eerlijk is eerlijk: het is altijd kommer en kwel geweest met het Patronaat. Frens Frijns, Directeur Poppodium 013