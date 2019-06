Avondvierdaagse Tilburg van start met waarschuwing aan 6000 lopers: pas op voor eikenprocessierupsen

TILBURG - Rood-wit lint en A4'tjes in het Reeshofpark waarschuwen de deelnemers van de Avondvierdaagse Tilburg maandagavond voor de aanwezigheid van eikenprocessierupsen. Ze zijn opgehangen door de organisatie, die dit voor het eerst in haar bestaan heeft moeten doen.

,,Het is extreem met de rupsen”, zegt voorzitter John Kostons, ,,dit hebben we nog nooit meegemaakt.” Vanavond en dinsdag starten de lopers vanuit het park voor een ronde van 5 of 10 kilometer door de wijk. Met name het bosgebiedje aan de rand van het park - tussen parkeerplaats en het grasveld - zit vol rupsen. ,,Dat zetten we met linten helemaal af”, aldus Kostons.

Ook eigen verantwoordelijkheid

Met scooters rijden leden van de organisatie langs de routes. Daar waar ze bomen met veel rupsen zien, hangen ze linten. Lopers moeten volgens Kostons zelf eveneens opletten. ,,We wijzen deelnemers erop om, als ze onder eikenbomen lopen, de armen en benen goed te bedekken. Meer kunnen we niet doen. Het is ook de eigen verantwoordelijkheid van mensen.” Scholen - de hoofdmoot van de 6000 deelnemers is scholier - hebben die informatie ook gekregen.

Dweilen met de kraan open

De gemeente heeft vrijdag nog een aannemer het park in gestuurd om zoveel mogelijk nesten te verwijderen, zegt een woordvoerder. ,,Maar het is dweilen met de kraan open.”

Even in cijfers over de maand juni: in 2017 kreeg de gemeente vanuit Tilburg 89 meldingen. In 2018 liep dat op naar 563. Tot 11 juni van dit jaar waren dat er 598.

Of er enig moment over het afblazen van de Avondvierdaagse is nadacht? Kostons: ,,Nee, dat gaan we niet doen. Bovendien lopen we de tweede en derde dag meer door de stad.”

Vorig jaar blies de organisatie één dag af omdat er onweer was voorspeld.

Radslagrecord

In het Reeshofpark vindt dinsdag om 18 uur - voorafgaand aan de tweede dag van de vierdaagse - een recordpoging radslag maken plaats. Die wordt georganiseerd door gym- en turnvereniging Kunst en Kracht ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan. Alle deelnemers moeten tegelijkertijd drie radslagen maken. Daarmee hoopt Kunst en Kracht een Guinness World Record te vestigen.

De aanwezigheid van de rupsen is, aldus een zegsman van de turnvereniging, zeker geen reden om de recordpoging af te blazen. ,,We staan op het gras, uit de buurt van de bomen.”

Controleurs van de gymnastiekbond en juryleden van het Guinness World Records beoordelen de poging.