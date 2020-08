B en W Goirle: ‘Kermis Riel kan op veilige manier’

In Riel staat een kleine kermis met elf attracties, schrijven B en W. ,,We bouwen voort op de positieve ervaringen die zijn opgedaan bij de kermis in Moergestel. We werken namelijk met dezelfde kermiscoördinator en kermismeesters. Uiteraard leren we ook van wat in Tilburg is gebeurd en volgen we de ontwikkelingen daar op de voet.”